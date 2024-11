Intorno alle 8.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Siderno sono intervenuti in contrada Favaco a Stignano, per il recupero di un uomo precipitato con l’auto in una scarpata profonda circa 8 metri.

I soccorsi sono stati allertati da una persona di passaggio che ha notato l’auto. Le operazioni di estrazione e recupero non sono state semplici, poiché l’uomo è rimasto bloccato all’interno dell’autovettura posizionatasi su un fianco. La squadra, una volta scesa nella scarpata, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto l’uomo che, tramite l’intervento dell’elisoccorso, è stato trasferito all’ospedale di Locri.

Con molta probabilità il conducente ha perso il controllo del mezzo, distruggendo il muro di cinta della strada provinciale e precipitando fino al torrente. L’uomo, comunque, sta bene e non ha riportato particolari traumi.