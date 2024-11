L'auto è finita fuori strada nei pressi di Longobucco. All'interno quattro persone, tra cui due ferite gravemente. Nessuno sarebbe in pericolo di vita

Quattro persone sono finite in un burrone mentre viaggiavano all'interno della propria vettura, nei pressi di Longobucco. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Pare che l'auto, un fuoristrada, sia diventata ingovernabile per via di un guasto meccanico e ha sbandato precipitando nel burrone, dopo aver sbattuto contro un muretto. Un impatto terribile e un volo di circa trenta metri per i quattro. Due di loro sono feriti gravemente ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Dopo i primi soccorsi, i quattro sono stati trasferiti all'ospedale di Rossano per ricevere le cure necessarie.