Al volante del mezzo un uomo che avrebbe accusato un malore. Sua moglie, portata in ospedale, è deceduta poco dopo il ricovero

Due pensionati, Francesco De Marzo e Antonietta Sacchinello, marito e moglie, sono morti stamani in un incidente a San Costantino Calabro, nel Vibonese. Al volante dell’auto, secondo quanto appreso, c’era l’uomo, che avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una vettura parcheggiata.

Per lui i soccorsi si sono rivelati inutili. Accanto al conducente c’era sua moglie: la donna viaggiava con il consorte e dopo l’impatto era stata portata in ospedale in gravi condizioni. È morta poco dopo il ricovero.