I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti questa notte in località Mangani nel comune di Pianopoli per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, una vettura Toyota Hybrid, perdeva il controllo e uscendo fuori strada si ribaltava su di un lato all'interno di un canale situato tra un fitto canneto.

Nel veicolo il solo conducente, un giovane di anni 35, che riportava diverse fratture. Lo stesso veniva preso in cura dal personale sanitario del Suem118 e trasportato in struttura ospedaliera di Catanzaro. L'intervento delle unità vigilfuoco, reso difficoltoso dalla zona impervia, è valso a mettere in sicurezza la vettura in attesa del recupero che avverrà in giornata. Sul posto anche i Carabinieri di Lamezia Terme.