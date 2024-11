Il veicolo, distrutto dal rogo, è di proprietà di un imprenditore. Non si esclude la matrice dolosa

Vigili del fuoco in azione nel corso della notte tra il 9 e il 10 gennaio a Bisignano, nell'entroterra cosentino, per il rogo di un'auto in Corso Mazzini. La vettura, una Fiat Doblò di proprietà di un imprenditore locale, per cause in corso di accertamento, è stata divorata dalle fiamme. non si esclude la matrice dolosa. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione.