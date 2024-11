L'uomo transitava in via Fiume Busento quando si è accorto del fumo proveniente dal vano motore. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha domato il rogo

Si trovava in transito in via Fiume Busento a Catanzaro quando un denso fumo si è sprigionato dal vano motore. Brutta disavventura questa mattina per un catanzarese che prontamente ha abbandonato la macchina prima che le fiamme avvolgessero l’automobile. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che ha sedato il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'ambiente circostante.