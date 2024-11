Il rogo si è esteso fino alle mura delle abitazioni vicine. Il mezzo è appartenente alla stessa persone che nelle scorse settimane ha subito un’intimidazione a colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione

Un'autovettura Smart parcheggiata in una via del centro cittadino è stata distrutta dalle fiamme la notte scorsa. Le fiamme si sono estese fino alle mura delle abitazioni vicine. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone ha evitato che l'incendio si propagasse ad altre auto parcheggiate nei pressi e, soprattutto, che il serbatoio della piccola utilitaria potesse esplodere. Sulla cause dell'incendio indagano i carabinieri. L'auto apparteneva alla stessa persona che nelle scorse settimane ha subito una intimidazione a colpi di arma da fuoco esplosi contro la sua abitazione. (AGI)