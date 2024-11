All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco l'auto era già stata distrutta dal rogo, le cui cause non sono state ancora accertate

Un'auto è andata in fiamme questo pomeriggio a Crotone, in località Bucchi. A bordo il solo conducente che, vedendo fumo fuoriuscire dalle vettura, una Fiat Doblò, si è subito fermato abbandonando la stessa.

All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco l'auto era già completamente avvolta dalle fiamme. La squadra ha provveduto allo spegnimento dell'auto e alla messa in sicurezza della zona. Al momento non sono state ancora accertate le cause del rogo.