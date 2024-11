Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta pochi minuti fa sulla Statale 106 Var/a per principio incendio autovettura avvenuto nella galleria "Sellara" tra gli svincoli di località Germaneto e Borgia direzione Soverato.

La vettura coinvolta dal rogo una Fiat Punto. A bordo tre passeggeri tra cui una donna che presa dal panico ha accusato un malore. La stessa veniva immobilizzata dalle unità vigilfuoco e consegnata ai sanitari del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per accertamenti. Le fiamme non hanno coinvolto interamente la vettura ma il fumo prodotto dalla combustione ha invaso interamente la galleria per cui è stato necessario chiudere momentaneamente il transito.

Sul posto polizia stradale per quanto di competenza.