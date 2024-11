Attimi di paura questa mattina, intorno alle 8, nella galleria di Fago del Soldato sulla Strada Statale 107 "Silana-Crotonese". Un'auto, una Ford Focus, con a bordo cittadini extracomunitari si è incendiata al centro della galleria. Le persone a bordo dell'auto sono riuscite ad abbandonare il mezzo in fiamme.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza e del distaccamento di San Giovanni in Fiore e il personale dell'Anas. Il traffico è stato deviato per alcune ore, con le auto che sono deviate in direzione Cosenza con uscita da Fago del Soldato e in direzione Crotone con uscita a Spezzano Sila sulla strada provinciale di Montescuro.