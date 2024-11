L'incendio è avvenuto in via Corrado Alvaro: distrutta una Ford Kuga. Il proprietario ha tentato di spegnere l’incendio senza riuscirci. Non si esclude l’ipotesi di un’intimidazione

Notte di tensione in via Corrado Alvaro a Crosia, dove una Ford Kuga parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario è stata avvolta dalle fiamme. L’episodio è avvenuto intorno all'una di notte e, secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate all’improvviso, destando l’attenzione del proprietario che, accortosi del rogo, ha tentato subito di spegnerlo. Nonostante il tempestivo intervento, le fiamme hanno comunque causato gravi danni all’auto, prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno definitivamente domato il fuoco.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini necessarie a comprendere l’origine dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un possibile atto intimidatorio, vista anche la natura sospetta delle fiamme. Il proprietario, un lavoratore fuori sede, potrebbe essere stato l’obiettivo di un avvertimento.

Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali elementi che possano avvalorare questa pista, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e con l’ascolto dei vicini, che potrebbero aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare chiarezza su quanto accaduto e, se confermata la matrice dolosa, per risalire ai responsabili.