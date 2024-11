Un'auto è stata distrutta dal fuoco, nella notte, a Cutro, nel Crotonese. E' accaduto in via Palermo. Si tratta di un'autovettura Mercedes classe "A", cointestata ad un 58enne ed un 26enne del posto, rispettivamente padre e figlio. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco di Crotone, hanno danneggiato completamente il veicolo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.