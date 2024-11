VIDEO | Sul posto la polstrada e i vigili del fuoco. Non si registrano feriti

Rallentamenti lungo l'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia e Rogliano, sul viadotto Gallinazzo in direzione nord, per un'auto andata a fuoco probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti la polstrada ed i vigili del fuoco. Il veicolo è andato completamente distrutto. Non si registrano feriti.