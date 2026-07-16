L'incendio ha coinvolto una Fiat Croma per poi propagarsi anche alla vegetazione ai margini dell'autostrada. Sul posto vigili del fuoco, Polizia stradale e Anas

I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti questa mattina sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 314 della carreggiata nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, per l'incendio di un'autovettura.

Coinvolta una Fiat Croma, completamente interessata dalle fiamme. L'incendio si è propagato anche alle sterpaglie presenti ai margini della carreggiata. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere il rogo e di impedire l'ulteriore propagazione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Per consentire le operazioni di spegnimento, il tratto autostradale interessato è stato inizialmente chiuso al traffico in entrambe le corsie della carreggiata nord. Al termine della fase più critica dell'intervento è stata riaperta una corsia di marcia, con circolazione regolata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Illesi i passeggeri della vettura.