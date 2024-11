Drammatico incidente a Cosenza, nell'ultimo tratto di Via Francesco Corsonello, al confine con il comune di Mendicino, a poche centinaia di metri dall'ospedale Mariano Santo e dall'Inrca. Una Smart, diretta verso Cosenza, per cause in corso di accertamento è finita, dopo una spaventosa carambola, in una scarpata. A bordo del veicolo viaggiava solo il conducente. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'auto ed è finito violentemente sull'asfalto rimanendo esanime. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno immediatamente verificato che all'interno della Smart non viaggiasse anche una seconda persona. L'uomo, trasportato al pronto soccorso dell'Annunziata, ha riportato diversi traumi e contusioni, fortunatamente di lieve entità. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia municipale di Cosenza.

