L'episodio avvenuto la scorsa notte a Isca sullo Ionio. Rinvenuti dai vigili del fuoco residui di acceleranti della combustione utilizzati per il rogo

Un’autovettura è stata data alle fiamme, la scorsa notte, a Isca sullo Jonio, in provincia di Catanzaro.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che ha evitato che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante. L’auto, una Mercedes classe A, era parcheggiata a bordo strada, nei pressi dell’abitazione del proprietario, ed è andata completamente distrutta.



I vigili del fuoco hanno individuato e sequestrato, con i carabinieri della Compagnia di Soverato e della locale stazione, residui di acceleranti della combustione utilizzati per il rogo. Le indagini proseguono ora per risalire agli autori del fatto.