L’incidente lungo la strada statale 106 “Jonica”. Sul posto le forze dell’ordine e personale dell’Anas

Ancora sangue sulle strade calabresi. Un ciclista, di cui ancora non state fornite le generalità, è rimasto vittima di un pauroso incidente stradale lungo la Statale 106 “Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Il ciclista, deceduto subito dopo l’impatto, si sarebbe scontrato contro un’auto. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine per l’esecuzione dei rilievi necessari e per ripristinare la regolare viabilità il prima possibile. L’Anas comunica che a causa dell’incidente è stato provvisoriamente istituito un senso unico alternato all’altezza del km 10,900 della strada statale 106 “Jonica” in provincia di Reggio Calabria. La corsia era stata precedentemente chiusa al traffico.