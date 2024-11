È accaduto sulla strada per il Santuario di Polsi. La vettura ha compiuto un volo di almeno trenta metri, coinvolta anche una donna

Un uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada che conduce al Santuario di Polsi, nel comune di San Luca, nel Reggino. L'auto condotta dalla vittima, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo fuori dalla carreggiata e precipitando in un burrone profondo circa trenta metri.

A bordo della vettura, oltre al conducente, c'era una donna che è rimasta ferita in modo non grave. La donna dopo essere uscita dall'abitacolo è riuscita a risalire sulla strada principale per dare l'allarme e chiedere soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del gruppo Speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria assieme ad una squadra terrestre con quattro automezzi. Gli operatori, raggiunta la vettura incidentata in fondo al burrone, hanno constatato il decesso dell'uomo a causa delle ferite riportate durante la caduta.