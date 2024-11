Momenti di apprensione ma nessun danno alle persone a Castrolibero, alle porte di Cosenza, dove un'automobile priva del conducente e di altri passeggeri a bordo è rimasta in bilico sul cortile di un edificio.

La vettura, parcheggiata dal proprietario in una piazzetta adiacente, per cause che sono in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi in pendenza terminando la sua corsa contro l'edificio. Il fatto si è verificato senza il coinvolgimento di persone o di altri automezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno prima messo in sicurezza la vettura e poi l'hanno recuperata con l'ausilio di un'autogru.