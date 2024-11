L’incidente lungo la provinciale Petrizzi-Soverato. Per estrarre l’uomo, intervenuti i soccorsi

Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale tra Petrizzi e Soverato nel Catanzarese. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco. Si tratta di una Daewoo Matiz alla cui guida c'è un anziano rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 per prestare soccorso all'uomo. Sul posto anche vigili del fuoco. L'anziano è stato trasferito all'ospedale di Soverato ma non versa in gravi condizioni di salute.