L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. In corso accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:50 circa, squadre del Comando di Vibo Valentia sono intervenute sulla Autostrada A2 del Mediterraneo al Km 337+100 corsia sud, per incidente stradale.

Interessato dal sinistro un autoarticolato che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed impattato violentemente contro la barriera guardrail. A seguito dell'urto, il conducente è stato sbalzato all'esterno della cabina andando a finire in un pozzetto di raccolta delle acque reflue. Dopo le prime cure ricevute dal personale sanitario Suem118, l’uomo è stato trasportato all'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia in codice rosso. La corsia sud dell'A2 è rimasta chiusa per il periodo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e recupero dell'autoarticolato, ultimate alle ore 01:30 circa.