Il legale della famiglia Vinci convoca una conferenza stampa a Vibo Valentia. Gli organi di Stato non si sono pronunciati sui funerali di Stato

Conferenza stampa lunedì prossimo, 7 maggio, alle ore 10, nella sala conferenze della Confcommercio di Vibo Valentia, sita in via Lacquari convocata dall’avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia di Matteo Vinci, il giovane tragicamente scomparso a Limbadi lo scorso 9 aprile in seguito all'esplosione di una bomba piazzata all'interno della sua auto.

Sarà presente anche la signora Rosaria Scarpulla, madre della vittima, per esporre i fatti accaduti ad un mese dall'evento delittuoso. «Dopo quattro settimane dall'attentato terroristico-mafioso che ha falciato la vita del dottor Matteo Vinci e gravemente ferito suo padre - tuttora ricoverato in terapia intensiva nel Centro grandi ustioni di Palermo - non è stata ancora assegnata la scorta a protezione della superstite signora Rosaria Scarpulla, coraggiosa testimone di giustizia» dichiara l'avvocato De Pace.

!banner!

«A ciò si aggiunge che gli organi dello Stato non si sono ancora pronunciati sulla richiesta di celebrare i funerali di Stato in onore della vittima innocente che, assieme ai propri genitori, si batteva per la giustizia e il diritto, contro la protervia mafiosa del clan Mancuso che voleva appropriarsi dei terreni di loro proprietà». La conferenza stampa di lunedì sarà l'occasione, inoltre, per lanciare un appello a tutte le associazioni antimafia presenti sul territorio nazionale invitandole a organizzare una scorta civile per la signora Rosaria, rimasta sola dopo la barbara esplosione di aprile.