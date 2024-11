«Dal giorno in cui è scoppiata la bomba che ha ucciso Matteo Vinci e ferito il padre, non ci siamo mai fermati. Avevamo preso i mandanti, ma per chiudere il cerchio, dovevamo individuare gli autori materiali». Così il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri alla conferenza stampa indetta al Comando provinciale di Vibo Valentia. Illustra i dettagli dell’inchiesta Demetra 2 che ha portato all'arresto degli esecutori materiali dell'omicidio di Matteo Vinci, il biologo di 42 anni dilaniato da un'autobomba il 9 aprile del 2018.

Quel debito di droga pagato con la morte di Matteo

«L’indagine sulla morte di Matteo Vinci ha permesso di fare luce su una rete di spaccio di sostanze stupefacenti». Antonio Criniti e Filippo De Marco - che secondo l’accusa, avrebbero fabbricato e materialmente piazzato la bomba - facevano parte di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. I due, avevano un debito di 7mila euro con i Mancuso che hanno pagato con il sangue. Dovevano morire entrambi, padre e figlio, e invece Francesco Vinci, seppur gravemente ferito, riuscì a sopravvivere. Un debito di droga da estinguere e un terreno da scippare a una famiglia perbene che proprio non voleva piegarsi alle loro regole. «Doveva essere eclatante l’agguato. Spettacolare. Doveva terrorizzare la comunità del vibonese. Perché i Mancuso dovevano rivendicare la loro supremazia».

Matteo Vinci non si era piegato

«La colpa di Matteo Vinci - ricorda il procuratore di Catanzaro - è stata quella di non essersi piegato al giogo della ‘ndrangheta e di aver difeso quel pezzo di terreno che aveva permesso alla sua famiglia di mantenerlo negli studi per offrirgli un futuro migliore. Ha reagito alla violenza e alla sopraffazione mafiosa, Matteo. Si è ribellato a quella ‘ndrangheta di serie A. E a questa ‘ndrangheta noi abbiamo risposto con investigatori e magistrati di serie A: Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso. Con loro mi confronto ogni giorno. Vibo e Crotone, sono le due province che ho deciso di seguire personalmente». E poi annuncia nuovi rinforzi: «Presto su Vibo potrebbe arrivare un quarto pubblico ministero»

Gli arrestati

Ad Antonio Criniti e Filippo De Marco vengono contestati anche diversi episodi di cessione di stupefacenti e il reato associativo finalizzato al narcotraffico. Oltre a Pantaleone Mancuso, nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere anche per Vito Barbara, 30 anni, genero di Rosaria Mancuso. Arrestato anche Domenico Bertucci, 27 anni, di Spadola. Nell’inchiesta sono coinvolti pure soggetti di Rosarno come il 34enne Giuseppe Consiglio, finito ai domiciliari, e Salvatore Paladino, 60 anni, anche lui di Rosarno. Indagato a piede libero Alessandro Mancuso, 22 anni, di Limbadi.