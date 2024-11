Non si esclude al momento alcuna ipotesi ed al vaglio degli uomini dell’Arma ci sono le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. Il mezzo era custodito a Santa Domenica di Ricadi

Ancora un mezzo incendiato nel Vibonese. Ad essere preso di mira è stato questa volta il pulmann di una ditta privata parcheggiato in un deposito a Santa Domenica di Ricadi. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Spilinga e della Compagnia di Tropea. Non si esclude al momento alcuna ipotesi ed al vaglio degli uomini dell’Arma ci sono le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. Salgono a 24 i mezzi e le auto date alle fiamme nel Vibonese dall’inizio dell’anno.