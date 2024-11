L’autobus si è ribaltato intorno alle 4,30 sulla A1 tra Ferentino e Anagni. Estratte dalle lamiere una quindicina di persone, alcune delle quali ferite in modo grave

Notte di paura per circa sessanta persone che viaggiavano a bordo dell’autobus a due piani che, partito da Reggio Calabria, era diretto a Torino. Intorno alle 4,30 sulla A1, tra Ferentino e Anagni si è ribaltato, per cause ancora in corso d’accertamento.



I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere del bus una quindicina di persone, tre sarebbero ferite in modo grave: due donne, che rischiano di perdere un braccio e un occhio, ed un uomo con un trauma cranico. Tutti i feriti sono stati portati nei vari ospedali delle province di Frosinone e Roma. I rimanenti passeggeri sono stati trasferiti su un altro autobus.

Riaperto al traffico il tratto autostradale tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, all'altezza del km 609, luogo dell'incidente.