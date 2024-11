Determinante l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia. All’interno del mezzo un 33enne di origine rumena che avrebbe causato l'incendio dopo aver acceso un fuoco per riscaldarsi

Sottratto dalle fiamme e salvato dalla morte. Provvidenziale intervento salvavita degli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano congiuntamente agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza intervenuti nelle operazioni di spegnimento di un incendio avvenuto nella tarda serata di ieri allo Scalo dell’area rossanese all’altezza di un supermercato ubicato su Viale Sant’Angelo.

I fatti

Lungo la strada, era parcheggiato un Eurocargo furgonato, con al suo interno diversi pneumatici usati. Il fumo che fuoriusciva dall'abitacolo del mezzo, ha subito insospettito un passante che ha dunque richiesto l'intervento dei soccorritori.

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si sono accorti della presenza di un uomo riversato nel mezzo, probabilmente rifugiatosi all'interno per ripararsi dalle intemperie della giornata.

Si tratta di un 33enne di origine rumena, che, prontamente prelevato, ha riportato una serie di escoriazioni su più parti del corpo ma non è in pericolo di vita. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 proveniente da Cariati il cui personale si è adoperato per le cure del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe preso fuoco a causa del tentativo dello stesso 33enne di riscaldarsi a causa del freddo di queste ore. Pare che il giovane, per difendersi dalle temperature gelide, abbia infatti acceso un fuoco con materiali di fortuna che ben presto si è propagato all'interno dell'abitacolo, coinvolgendo dapprima il telone del mezzo. Un eventuale ritardo dei soccorsi avrebbe determinato la sua morte mentre, fortunatamente, è stato salvato giusto in tempo.