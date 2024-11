L'incidente poco dopo le 14 nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo Pizzo. La fuoriuscita del gasolio contenuto nella cisterna del pesante mezzo ha rischiato di provocare un'esplosione. Ferito l'autotrasportatore

VIBO VALENTIA - Un tir adibito al trasporto di gasolio si è ribaltato oggi pomeriggio, disperdendo tutto il liquido contenuto all'interno della cisterna. Il gasolio, altamente infiammabile, si è riversato sulla carreggiata. L'incidente, avvenuto per cause in corso d'accertamento, si è verificato poco dopo le 14 nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. Arteria che, a causa della presenza del carburante, è stata chiusa al transito. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Vibo Valentia e del distaccamento di Vibo Marina che hanno messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vibo e gli agenti della Polizia Municipale. L'autista del mezzo pesante è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Vibo Valentia.