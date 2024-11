Due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone, con altrettanti automezzi, sono intervenute nel comune di Cutro (Kr) per spegnere un incendio che ha coinvolto un automezzo compattatore di rifiuti. La squadra intervenuta ha prima spento il fuoco che ha coinvolto la cabina, poi ha effettuato un foro sul tetto dell'automezzo per poter estinguere anche le fiamme che avevano raggiunto i rifiuti all'interno del compattatore, evitando il propagarsi delle fiamme all'intero automezzo. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.