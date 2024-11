L'episodio nel centro storico di Belvedere Marittimo. Non ci sono feriti. Gravi danni per i due automezzi

Nessun ferito ma tanta paura a Belvedere Marittimo, sul Tirreno cosentino, per il ribaltamento di un'autogru impegnata nei lavori in corso nella zona del centro storico. L'episodio si è verificato in prossimità dell'istituto magistrale. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente. Miracolosamente illeso l'operatore alla guida del pesante automezzo, precipitato sopra un veicolo parcheggiato nell'area sottostante, di proprietà di una dipendente comunale, e che è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.