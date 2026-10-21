Operazione della Polizia nel Casertano per identificare i manifestanti e liberare le aree. Riaperti alcuni punti sulle autostrade, ma restano presidi nelle zone industriali. Camion e trattori si sono spostati anche a Pontecagnano

E' in corso nei punti del Casertano dove sono i presidi degli autotrasportatori un'operazione della Polizia di Stato tesa all'identificazione dei manifestanti in vista della graduale liberazione delle aree. Al momento sarebbero stati rimossi i presidi posti nei pressi delle autostrade, mentre all'interno, in particolare nelle aree industriali e nelle zone interportuali, i presidi permangono. Difficoltà ci sono perché diversi camion hanno le ruote bucate, per cui non possono muoversi; circostanze che vedono alcuni autotrasportatori come vittime, costretti a restare ai presidi pur volendo riprendere la marcia.

Vincenzo Parisi, rappresentante degli autotrasportatori, conferma «che sono stati liberati i presidi di Caserta e Salerno (Mercato San Severino), per permettere il ripristino della normale circolazione sulle autostrade. Ma camion insieme ai trattori si sono spostati allo svincolo di Pontecagnano (autostrada Salerno-Reggio Calabria)».