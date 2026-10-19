Una bambina di tredici anni è morta dopo essere stata travolta da un trattore nella periferia di Roggiano Gravina. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio in una zona vicina al lago.

Secondo le prime informazioni, la tredicenne si trovava sulla pedana del mezzo agricolo guidato dal padre. Per cause ancora da ricostruire, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta, rimanendo schiacciata dal trattore.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la bambina. Ogni manovra di soccorso si è però rivelata inutile: le lesioni riportate non le hanno lasciato scampo.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Roggiano Gravina, dove in queste ore si è diffuso il dolore per la morte della tredicenne e per la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Le indagini dei carabinieri

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano. I militari dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare come la bambina abbia perso l’equilibrio, finendo sotto il mezzo agricolo.