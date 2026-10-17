Due camion scelti da alcuni autotrasportatori per presenziare al presidio di protesta contro il caro carburanti sono stati presi di mira da ignoti nel corso della notte e nelle prime ore della mattinata.

Entrambi i mezzi pesanti sono stati fermati da ignoti mentre transitavano in strada per raggiungere i luoghi della protesta nei pressi degli svincoli autostradali di Pizzo Calabro e Vazzano. Una volta bloccati, ai due mezzi sono state squarciate le gomme. Su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato dopo la denuncia dei proprietari dei camion finiti nel mirino. A Vazzano l’episodio è accaduto nel corso della notte, a Pizzo nelle prime ore della mattinata.