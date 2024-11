La copiosa nevicata in corso anche nella zona del valico della Crocetta, ha reso difficoltoso il transito lungo la statale 107 verso Paola. In questo momento il traffico è bloccato tra Rende e San Fili a causa di un Tir finito di traverso sulla carreggiata.

Anas e polstrada al lavoro

Il personale Anas è all'opera, insieme agli agenti della polizia stradale, per deviare i veicoli, per fortuna molto scarsi, lungo percorsi alternativi. In corso anche le operazioni necessarie alla rimozione dell'autotreno.