La Corte Costituzionale ha stabilito che le multe elevate da autovelox non sottoposti a tarature periodiche sono da annullare. Il Codacons Calabria si prepara a presentare migliaia di ricorsi.

"E' evidente che dopo la sentenza della Consulta, le multe elevate da apparecchi non verificati e tarati siano assolutamente nulle - ha dichiarato il presidente del Codacons Calabria, Carlo Rienzi, secondo quanto riporta Strill.it - questa sentenza apre uno scenario senza precedenti: sarà possibile ora ottenere l'annullamento di migliaia e migliaia di multe per eccesso di velocità, qualora i Comuni non abbiano eseguito la manutenzione prevista dalla Corte Costituzionale".



"Siamo a favore della sicurezza stradale ma contro lo strumento dell'autovelox, a maggior ragione se viene utilizzato dalle amministrazioni comunali al solo scopo di fare cassa - continua - per tale motivo stiamo studiando azioni legali da intraprendere in tutti i comuni della Regione, al fine di far ottenere agli automobilisti multati il rimborso delle somme spese per le infrazioni registrate da autovelox non a norma".