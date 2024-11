Un 73enne incensurato di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è stato deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di nove esemplari di ghiro congelati e posti all’interno di una legnaia in località “Salice” di Oppido Mamertina. L’attività svolta durante un servizio di controllo dei militari della stazione carabinieri parco di Oppido Mamertina, coordinati dal reparto nazionale Aspromonte di Reggio Calabria.