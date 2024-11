Durante controlli portati avanti dalla Polizia lungo il litorale costiero vibonese, un uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nello specifico, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso una abitazione, sono state rinvenute 18 piante di cannabis piantumate in vasi, per un peso complessivo di oltre 4 chili, oltre a tutta una serie di strumenti e prodotti per la coltivazione stessa.

Nell’abitazione, l’uomo aveva anche boccacci in vetro, materiale da confezionamento divisi in dosi e bilancino di precisione per la successiva suddivisione in dosi della droga che le piante avrebbero a breve prodotto. Il sequestro eseguito dalla Polizia, quindi, ha permesso di sottrarre una ingente quantità di sostanza stupefacente che presto sarebbe altrimenti stata immessa nel mercato della droga vibonese. Oggi l’arresto è stato convalidato.