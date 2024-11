Rinvenuta in casa dei due soggetti nella locride una pressa a caldo oltre ad altri numerosi oggetti che permettevano ai singolari ‘artigiani’ della contraffazione la formazione di capi d’abbigliamento, di borse e scarpe sui quali venivano stampate le immagini dei marchi più di tendenza

Nell’ambito dell’attività istituzionale effettuata in materia contraffazione e pirateria audiovisiva, i Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno scoperto una centrale operativa dedita alla contraffazione di marchi di note case di moda.



L’operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla denuncia di due soggetti di nazionalità senegalese, già con precedenti specifici in materia di contraffazione. Gli uomini avevano deciso di “mettersi in proprio”, allestendo un laboratorio attrezzato per la produzione di capi contraffatti. Le attività di servizio presso l’abitazione, hanno consentito di rinvenire una pressa a caldo oltre ad altri numerosissimi oggetti che permettevano ai singolari “artigiani” della contraffazione la formazione di capi d’abbigliamento, di borse e scarpe sui quali venivano stampate le immagini dei marchi più di tendenza.



Le operazioni di perquisizione sono state estese anche alle autovetture dei soggetti denunciati rinvenendo ulteriore merce riportante marchi ed immagini registrate.



In particolare, partendo da notizie acquisite nell’ambito di una attenta azione d’intelligence e di controllo economico del territorio, i militari sono riusciti a ricostruire l’esatta ubicazione, in un comune della Locride, del centro di produzione commerciale di articoli contraffatti, assicurando i responsabili all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Locri.