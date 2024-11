I fatti risalgono al 2012, dopo le dovute indagini i militari hanno appurato che il minore è stato picchiato più volte per futili motivi. L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cosenza

Avrebbe picchiato il figlio minorenne fino a rompergli le costole.E' accaduto a Camigliatello dove un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono al settembre 2012, quando un minore di 11 anni, è stato ricoverato presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza in prognosi riservata per gravi lesioni riportate con la frattura di alcune costole. Successivamente, sentito dai Carabinieri, il piccolo, in presenza del padre, avrebbe riferito che quelle lesioni se le sarebbe procurate cadendo dalla bicicletta. Dopo le dovute indagini i militari hanno constatato che le lesioni del minore non fossero dovute alla caduta da bicicletta, ma a maltrattamenti subiti. Stando alle ricostruzioni, il bambino sarebbe stato picchiato per aver chiesto di uscire per andare a giocare con gli amici. Altre volte sarebbe successo che il minore sarebbe stato rimproverato e maltrattato dal padre per motivi banali.



I militari avrebbero accertato che l’uomo avrebbe avuto gli stessi comportamenti nei confronti degli altri componenti della famiglia, moglie e figlie minorenni. Per queste ragioni, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dell’uomo dalla casa famiglia. L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cosenza per scontare la sua condanna.