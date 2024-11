L'iniziativa lanciata dal comitato New Commercial Generation è stata condivisa dall'amministrazione comunale

Sarà di sicuro un Natale diverso dagli altri quello che ci apprestiamo vivere. Si punterà all'essenziale, evitando gli sprechi, ma soprattutto avrà il volto della solidarietà a Castrovillari in particolare. L'amministrazione comunale ha infatti pur scegliendo di non rinunciare alle luminarie classiche del periodo di festa, ma realizzandone una forma più sobria installata a terra, ha deciso di «concentrare le nostre attenzioni ai bisogni primari» ha spiegato l'assessore alla bellezza culturale e urbana, Federica Tricarico.

Natale solidale

Da giorni sono in distribuzioni i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ma la solidarietà riguarderà anche direttamente i bambini, soprattutto quelli delle famiglie colpite dalla grivi crisi economica derivante dalla pandemia.

Per loro insieme al comitato del commercianti New commercial generation è partita l'operazione "regalo sospeso" che coinvolge una decina di librerie e negozi per giocattoli. Chiunque lo desideri può recarsi presso uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa e acquistare un articolo da devolvere alla raccolta giocattolo sospeso.

La consegna dei doni

Tutti i doni verranno poi consegnati ai bambini della città da domani fino alla vigilia di Natale presso la casa di Babbo Natale che è stata installata nel centro città. Partita il 15 dicembre scorso ha già visto protagonisti diversi cittadini che stanno rimpiendo di pacchetti colorati e doni speciali lo spazio che verrà animato dai volontari dell'associazione nei prossimi giorni per rendere felici coloro che soffrono di più gli effetti della pandemia.