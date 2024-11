È accaduto a Scalea, nel cosentino, dove una badante di nazionalità polacca è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato e minacciato un anziano

Scalea (CS) - I Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno arrestato una donna polacca , classe ’66, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna era stata assunta da un anziano come badante ma, dopo i primi giorni di normalità, ha iniziato ad abusare di sostanze alcoliche e a maltrattare l’uomo con percosse e minacce. Ieri, l’ultimo episodio. La badante, in evidente stato di ebbrezza, ha scaraventato l’anziano contro un mobile. Fortunatamente, l’uomo è riuscito ad rialzarsi e si è chiuso a chiave in un'altra stanza dalla quale ha chiamato il 112. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, hanno arrestato la donna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.