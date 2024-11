La donna, di nazionalità rumena, aveva rubato oltre 15 mila euro in contanti

Una donna di nazionalità rumena di 49 anni è stata arrestata a Luzzi dai carabinieri della locale stazione per rapina impropria nei confronti di un uomo di 87 anni che assisteva come badante. Dopo aver atteso che l’anziano si addormentasse è riuscita a sottrargli le chiavi della cassaforte, impossessandovi della somma in contanti in essa custodita, pari a 15.750 euro, oltre a diversi monili in oro. Prima di darsi alla fuga ha anche chiuso a chiave la vittima all’interno della camera da letto. Sono stati i familiari dell’uomo a dare l’allarme e ad avvisare i militari, tempestivi nel rintracciare la rumena, trovata in possesso sia delle chiavi di casa e della cassaforte, sia della refurtiva, restituita al legittimo proprietario.