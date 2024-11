I militari fuori servizio hanno notato l'uomo in difficoltà e sono intervenuti. La vicenda è avvenuta a Gioia Tauro

Un bagnante ha rischiato la vita e, probabilmente, una semplice giornata al mare, si sarebbe potuta tramutare in tragedia se non fosse stato per la fortuita presenza di due carabinieri liberi dal servizio e per la loro prontezza di riflessi.

È accaduto in uno stabilimento balneare di Gioia Tauro dove i militari hanno notato un bagnante che stava precipitando verso il fondo, rischiando di annegare. Non si sono fatti cogliere impreparati e senza pensarci molto, i due si sono subito tuffati in mare riuscendo ad afferrare l’uomo e a trasportalo a riva.

Il malcapitato era privo di conoscenza e cianotico, così i militari gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Nel frattempo, è giunto sul posto anche il personale del 118 per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale civile di Polistena.