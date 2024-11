La donna è stata presa in cura dall'elisoccorso e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita ma in stato di shock

Una tranquilla giornata al mare stava per trasformarsi in tragedia a Copanello, rinomata località balneare del Catanzarese. Una donna di cui ancora non si conoscono le generalità stava per annegare nello specchio antistante la costa. I bagnanti sono riusciti a salvarla e sul posto è atterrato l'elisoccorso che proprio in questi minuti la sta trasportando all'ospedale. Secondo le prime indiscrezioni la donna non sarebbe in pericolo di vita ma in stato di shock. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Soverato.

Luana Costa