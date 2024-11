L'allarme era stato lanciato da un amico. Il 66enne è stato poi consegnato agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale

Dopo l’allarme lanciato dall’amico che lo aveva visto scivolare a causa del cedimento del terreno, un uomo di 66 anni è stato recuperato in un dirupo ad oltre 30 metri di profondità.



L’operazione di soccorso è stata svolta nel pomeriggio di ieri in località Porelli a Bagnara Calabra dall’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 116 di Pontecagnano.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi e del distaccamento volontario di Bagnara, del nucleo Saf del comando provinciale, che hanno raggiunto l’uomo calandosi lungo la scarpata.



L’intervento si è concluso poco prima delle 20, con l’uomo trasportato a bordo del Drago 116 nell’aeroporto di Reggio Calabria, dove è stato consegnato agli operatori del 118 per il successivo trasporto agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.