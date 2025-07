La famiglia riporterà la piccola in Romania dopo il via libera del Comune e l’autorizzazione della magistratura. La cifra verrà consegnata nelle mani di mamma e papà della vittima che aveva solo 8 anni

Tornerà in Romania il corpo della piccola Simona Vanessa Szilagyi, otto anni, morta mentre si trovava all'interno del Parco Acquatico di Rende per una giornata di giochi. Dopo l'autopsia eseguita due giorni fa, la salma dovrebbe essere restituita in queste ore alla famiglia che, dal primo momento, ha espresso la volontà di riportare la piccola nel suo paese natale. Il Comune di Rende ha dato il nullaosta per avviare il rimpatrio che il magistrato ha autorizzato. Restano gli ultimi due passaggi, con il medico legale e il Comune per il rilascio del passaporto. Entro domenica la famiglia potrebbe riportare la figlia in Romania.

In attesa di capire cosa è successo veramente in quel torrido pomeriggio del 30 giugno al Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende, la città si stringe intorno ai familiari distrutti da una perdita straziante.

L'assessora al Welfare, Daniela Ielasi, ha incontrato, insieme alla dirigente del settore servizi sociali, la mamma di Simona Vanessa, per esprimere la vicinanza e il sostegno da parte di tutta la giunta comunale rendese appena insediata e già costretta ad affrontare un lutto che ha travolto tutta la comunità.

Grazie alla sensibilità degli assessori, del sindaco Principe, dei consiglieri e dei dipendenti del Municipio, è stata avviata una spontanea raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia Szilagyi in questo momento così buio. Cosenza non è stata da meno. Grazie all'impegno di Loredana Scigliano, un'amica della sfortunata famiglia, al supermercato Vivo di piazza Europa, è in corso una raccolta fondi per coprire i soldi del funerale, cifra che verrà consegnata direttamente da Loredana, nelle mani di mamma e papà Szilagyi, così come è avvenuto nei giorni scorsi.