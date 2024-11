Per le gravi condizioni in cui versa la ragazzina di undici anni precipitata da un’altezza di nove metri si lavora per il ricovero all’ospedale del Bambin Gesù nella capitale ( ASCOLTA L'AUDIO )

I sanitari stanno predisponendo il trasferimento all’ospedale del Bambin Gesù di Roma nel tentativo per salvare la vita della bambina di undici anni precipitata a Lappano dal secondo piano di un’abitazione e finita in coma. L'episodio si è verificato nella frazione Santo Stefano e non ad Altavilla come si era appreso in un primo momento.

Secondo quanto si è appreso avrebbe riportato un politrauma già trattato chirurgicamente dai medici dell’Annunziata dove la piccola è giunta nella serata di ieri. Nel frattempo è stato predisposto un trasporto aereo d’urgenza per condurre la ragazzina nella capitale.

Inizialmente era stata chiesta la disponibilità di un aereo militare, ma il miglioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe consentire il viaggio in elicottero, accorciando notevolmente i tempi poiché il volo sarebbe diretto, senza dover passare dagli aeroporti di Lamezia Terme e Ciampino. Prima del trasferimento è però necessario stabilizzare le condizioni della piccola.