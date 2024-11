La Guardia di Finanza sta eseguendo sei misure di custodia cautelare per i reati di bancaroptta fraudolaenta e bancarotta documentale, scaturiti da un'indagine sul fallimento di una società operante nel settore turistico nella Costa degli Dei

E' in corso , tra Calabria ed Emilia Romagna, un'operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia che in esecuzione di un'ordinanza del gip del tribunale di Vibo, sta eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta documentale, scaturiti da un'indagine delegata della Procura di Vibo Valentia sul fallimento di una società operante nel settore della gestione di strutture turistico alberghiere nella Costa degli Dei. Si tratta del Blue Paradise, struttura ricettiva del gruppo Comerci all'interno del quale si stanno eseguendo gli arresti.

