I giudici del Riesame hanno tempo fino al 24 dicembre per valutare il ricorso dei legali

Udienza al Tribunale del riesame di Catanzaro per Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria arrestato il 6 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Paola per bancarotta ed altri reati societari.

Davanti ai giudici sono comparsi i pm della Procura di Paola e i difensori di Ferrero - detenuto a Milano - gli avvocati Pina Tenga e Luca Ponti.

I primi hanno chiesto la conferma della custodia in carcere mentre i difensori la revoca o, in subordine, gli arresti domiciliari. Al termine dell'udienza, durata circa tre ore, i giudici si sono riservati. Per la decisione hanno tempo sino al 24 dicembre.