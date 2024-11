Il cantante e ballerino era di ritorno da un'esibizione tenuta fuori regione, il contante era il cachet della serata. I finanzieri sono risaliti all'organizzatore della manifestazione che è stato denunciato

Un ballerino e cantante sudamericano e un organizzatore di eventi artistici, sono stati denunciati, in stato di libertà, dagli uomini del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme che hanno sequestrato alcune banconote false.

L'uomo di spettacolo, in sosta in una stazione di servizio per un rifornimento di carburante, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro in banconote da 20 euro, alcune delle quali, cinque, sono risultate false e sono state sequestrate.

Le indagini ulteriori hanno consentito di accertare che l'artista era di ritorno da un'esibizione tenuta in altra regione e che il contante di cui era in possesso rappresentava il cachet della serata. Attivati i colleghi della zona interessata i finanzieri sono risaliti all'organizzatore della manifestazione che è stato denunciato. Trovate e sequestrate altre nove banconote false da 20.