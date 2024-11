Ancora poco chiara la dinamica che ha condotto una barca a vela a schiantarsi contro un braccio del molo del porto di Catanzaro Lido.

La scoperta è avvenuta in mattinata e si è subito attivata la macchina dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione l'imbarcazione sarebbe partita dal porto di Soverato e a causa del maltempo avrebbe cercato di rientrare in quello di Catanzaro, ma la forte mareggiata lo ha impedito.

I carabinieri che hanno avviato le indagini hanno ascoltato diverse testimonianze. Al momento è confermato un disperso, che sarebbe stato inquadrato dalle telecamere a circuito chiuso del porto di Soverato quando la barca è salpata. La persona in questione, poi, secondo alcuni testimoni, si sarebbe gettata in mare dopo l'urto con il molo di Catanzaro. Sul posto in vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il relitto, sul quale non sono stati trovati superstiti. Nelle prossime ore se ne saprà di più.